Перемогу "Інтеру" принесли голи Лаутаро Мартінеса і Робіна Госенса.

У неділю, 30 квітня, відбувся поєдинок 32-го туру італійської Серії А, в якому міланський "Інтер" приймав на своєму полі римський "Лаціо".

Зустріч завершилася перемогою господарів поля з рахунком 3:1.

Гості вийшли вперед на 30-й хвилині першого тайму - гол забив півзахисник "Лаціо" Феліпе Андерсон.

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Наприкінці матчу "Інтеру" вдалося здійснити потужний камбек і розбити суперника. Спочатку на 78-й хвилині матчу арегнтинський форвард Лаутаро Мартінес зрівняв рахунок. Потім Робін Госенс вивів "Інтер" вперед, а на 90-й хвилині Лаутаро Мартінес оформив дубль і встановив фінальний рахунок на табло.

"Інтер" - "Лаціо" - 3:1

Голи: Мартінес, 78, 90, Госенс , 83 - Феліпе Андерсон, 30

"Інтер": Онана, Дарміан, Д'амброзіо (Думфріс, 46), Ачербі, Бастоні (Гозенс, 71; де Врей, 86), Дімарко, Мхітарян (Чалханоглу, 61), Брозович, Барелла, Корреа (Мартінес, 61), Лукаку

"Лаціо": Проведель, Марушич (Пеллегріні, 86), Романьолі, Казале, Хюсай (Ладзарі, 86), Луїс Альберто, Катальді (Весіно, 51), Мілінковіч-Савіч, Феліпе Андерсон, Дзакканьї, Іммобіле (Педро, 68)

Попередження: Д'амброзіо, 35, Бастоні, 62 - Дзакканьї, 20, Марушич, 82

Огляд матчу:

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії "Лаціо" розташовується на другій сходинці турнірної таблиці, набравши 61 очко в 32 матчах. "Інтер" знаходиться на четвертому місці з 57 очками.

Варто відзначити, що 30 квітня "Наполі" зіграє з "Салернітаною". У разі перемоги неаполітанці достроково стануть чемпіонами Італії, так як відрив від конкурентів за шість турів до кінця складе більше 18 очок.

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