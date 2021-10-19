Наставник "Барселони" Роналд Куман провів прес-конференцію перед поєдинком з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.
Слова Кумана наводить dynamo.kiev.ua.
"Торік ми двічі обіграли "Динамо", але в цьому сезоні вони стали краще як команда. Ми знаємо, чого очікувати. Завтра ми ризикуємо своїм майбутнім в Лізі чемпіонів, ми не можемо програти обидві наступні гри, ми повинні в обох перемогти", - зазначив Куман.
"Немає іншого шляху, крім як виграти матч у "Динамо". Це єдина можливість пройти в плей-оф. Але від нас не можна вимагати перемоги у Лізі чемпіонів. І це ненормально, що від нас вимагається вихід до чвертьфіналу, півфіналу чи фіналу. Що нам потрібно зробити, так це перемогти завтра", - додав нідерландець.
Нагадаємо, що Куман сформував заявку на гру з "біло-синіми".
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"Барселона" - "Динамо": перед матчем
Початок зустрічі 20 жовтня о 19:45 за київським часом.
- У першому турі групового етапу ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0).
- "Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу з великим рахунком над ФК "Львів" (4:1).
- "Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" переграла "Валенсію" (3:1) і покращила свої позиції в чемпіонаті Іспанії.
- Обслужить матч французький арбітр, котрий є нефартовим для "Динамо".