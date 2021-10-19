Роналд Куман поділився очікуваннями від гри з киянами.

Наставник "Барселони" Роналд Куман провів прес-конференцію перед поєдинком з київським "Динамо" у Лізі чемпіонів.

Слова Кумана наводить dynamo.kiev.ua.

"Торік ми двічі обіграли "Динамо", але в цьому сезоні вони стали краще як команда. Ми знаємо, чого очікувати. Завтра ми ризикуємо своїм майбутнім в Лізі чемпіонів, ми не можемо програти обидві наступні гри, ми повинні в обох перемогти", - зазначив Куман.

"Немає іншого шляху, крім як виграти матч у "Динамо". Це єдина можливість пройти в плей-оф. Але від нас не можна вимагати перемоги у Лізі чемпіонів. І це ненормально, що від нас вимагається вихід до чвертьфіналу, півфіналу чи фіналу. Що нам потрібно зробити, так це перемогти завтра", - додав нідерландець.

Нагадаємо, що Куман сформував заявку на гру з "біло-синіми".

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Автор: Артем Будрін