Рональд Куман визначився із заявкою на поєдинок проти "Динамо" Київ.

У середу, 20 жовтня, в рамках третього туру групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" зіграє проти київського "Динамо". Гра пройде на стадіоні "Камп Ноу".

Головний тренер каталонського клубу визначився зі списком футболістів, які зіграють проти українського клубу.

Заявка "Барселони" на матч з "Динамо":

Воротарі: Тер Штеген, Нето, Іньякі Пенья

Захисники: Жорді Альба, Серджиньо Дест, Жерар Піке, Лангле, Оскар Мінгеса, Умтіті, Бальде

Півзахисники: Рікард Пуч, Френкі Де Йонг, Серджі Роберто, Ніко Гонсалес, Серхіо Бускетс, Коутіньо, Гаві

Нападники: Мемфіс Депай, Ансу Фаті, Юсуф Демір, Люк Де Йонг, Серхіо Агуеро

Участь у грі проти "Динамо" через травму не зможе взяти один з лідерів нинішньої "Барселони" Педрі, також не зіграють Араухо, Брейтуейт, Ваге, Ерік Гарсія і Усман Дембеле.

У прямому ефірі поєдинок "Барселона" - "Динамо" покаже сервіс MEGOGO. Початок гри о 19:45 за Києвом.

Нагадаємо, після двох зіграних турів в активі київського "Динамо" всього одне набране очко і третя позиція в групі Е. "Барселона" поки ще балів не набирала в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів і займає останнє місце в цьому квартеті.

"Барселона" - "Динамо": перед матчем

У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а потім у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0).

"Барселона" стартувала в нинішньому сезоні ЛЧ з розгромної поразки від "Баварії" в рідних стінах (0:3), потім у другому турі каталонці з аналогічним рахунком програли на виїзді "Бенфіці" (3:0).

Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу з великим рахунком над ФК "Львів" (4:1).

"Барселона" напередодні поєдинку з киянами на рідному "Камп Ноу" обіграла "Валенсію" (3:1) і поліпшила свої позиції в чемпіонаті Іспанії.

Обслужить матч французький арбітр, який є "нефартовим" для "Динамо".

Автор: Владимир Медяник