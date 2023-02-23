Міланський клуб здобув три поспіль домашні перемоги в Лізі чемпіонів.

У середу, 22 лютого, відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Інтер" протистояв "Порту".

Зустріч пройшла на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані і завершилася з рахунком 1:0 на користь італійського клубу.

У першому таймі команди створили кілька моментів, але реалізувати їх не зуміли.

Відео дня

Після перерви португальський клуб був близький до того, щоб вийти вперед, але воротар "Інтера" Андре Онана врятував команду від пропущеного гола.

У кінцівці зустрічі півзахисник "Порту" Отавіу отримав другу жовту картку, після чого покинув футбольне поле. "Інтер" зумів скористатися перевагою і виграти зустріч. Переможний гол на 86-й хвилині забив бельгійський нападник Ромелу Лукаку.

"Інтер" - "Порту" - 1:0

Гол: Лукаку, 86

"Інтер": Онана, Дарміан, Шкріньяр (Дюмфріс, 81), Ачербі, Бастоні, Дімарко (Госенс, 58) Барелла, Мхітарян (Брозовіч, 72), Чалханоглу, Лаутаро, Джеко (Лукаку, 58)

"Порту": Коста, Маріу (Боржес, 90), Пепе, Маркано, Санусі, Груїч, Урібе, Отавіу, Галено (Еванілсон, 51), Косса, Таремі (Венделл, 83)

Видаляти: Отавіу, 78

Огляд матчу:

Варто відзначити, що форвард "Інтера" Ромелу Лукаку завдяки голу в цій грі вийшов на чисте перше місце за кількістю голів у Лізі чемпіонів серед бельгійців. Тепер на рахунку Лукаку 17 голів у Лізі чемпіонів. Він випередив за цим показником Дріса Мертенса (16) і став рекордсменом за голами в турнірі серед бельгійців.

Також додамо, що "Інтер" здобув вже третю домашню перемогу поспіль в Лізі чемпіонів - раніше міланський клуб обіграв на домашньому стадіоні в рамках групового етапу "Барселону" (1:0) і "Вікторію" Пльзень (4:0).

Востаннє "нерадзуррі" вигравали три домашні матчі поспіль у сезоні-2009/2010 Ліги чемпіонів. Тоді "Інтер" в заключному турі групового етапу в домашньому матчі виявився сильнішим за "Рубіна" (2:0), в плей-офф вдома переміг "Челсі" (3:1) в 1/8 фіналу, обіграв ЦСКА в чвертьфіналі (1:0), а потім здобув і четверту перемогу поспіль - над "Барселоною" в півфіналі (3:1).

У тому сезоні "Інтер" виграли Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, зустріч "Інтера" і "Порту" відбудеться 14 березня в Португалії.

Вас також можуть зацікавити новини: