Збірна України не змогла завоювати пряму путівку на чемпіонат Європи.

У понеділок, 20 листопада, збірна України зіграла внічию проти Італії в рамках 10-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував гру своїх підопічних, відзначивши виступ збірної на тлі чинного чемпіона Європи.

"Подякував гравцям, вони зробили все, план на гру виконали. У першому таймі стримували суперника, у другому більше атакували. Хлопці засмучені, вони показали гідну гру проти чемпіона Європи.

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У нас була важка група, ми набрали стільки ж очок, як і Італія. На жаль, ми не пройшли далі, але ще є шанс і я думаю що цей відбірковий цикл був дуже непоганим. Перспектива у команди є. Дивлюся з оптимізмом у майбутнє, в цій грі була команда, яка хотіла пройти далі", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Україна - Італія завершився внічию з рахунком 0:0. Цього різальутату "синьо-жовтим" не вистачило, щоб отримати пряму путівку на Євро-2024 з футболу.

З групи C прямі путівки на чемпіонат Європи отримали Англія та Італія. Україна набрала таку ж кількість очок, як і Італія, але поступилася "Скуадрі Адзуррі" за додатковими показниками і посіла третє місце.

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