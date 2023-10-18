Завдяки перемозі над Мальтою збірна України вийшла на друге місце в групі.

У вівторок, 17 жовтня, збірна України перемогла на виїзді Мальту у рамках 8-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результат гри. 49-річний фахівець зазначив, що його команда сама створила собі проблеми в першому таймі, проте впоралася з ними.

Наставник також подякував своїм підопічним за здобутий результат і привітав Михайла Мудрика з дебютним голом за збірну.

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"У першому таймі ми самі собі зробили проблеми, але вирішили їх у другому. У першому таймі ми програвали боротьбу, пропустили перший м'яч, але повернулися в гру.

Гра була дуже важкою, але всі повинні розуміти, що результат був дуже важливий. Вдячний гравцям, що вони здобули цей результат, але я впевнений, що ми повинні покращувати нашу гру.

Після гри ми всі привітали Мудрика з дебютним голом за збірну України. Це дуже важливий крок для Михайла. Він створював моменти і для себе, і для своїх партнерів.

Рухаємося далі. Це дуже важливі 3 очки. Суперник зіграв добре. Проблема була не в Мальті, а в нас. Це ми дозволили Мальті створити багато моментів. У мальтійців не було мотивації з турнірної точки зору, вони показали хорошу гру перед своїми вболівальниками. Я не хочу коментувати Мальту, вони потрапили в складну групу.

Збірній України завжди важко грати проти суперників такого типу, які закриваються на своїй половині поля. В обох матчах Мальта зіграла дуже компактно. Так, спочатку ми створювали мало моментів, але ми не зупинилися і намагалися атакувати. Ми повинні були забити перший гол, щоб відчувати себе впевненіше", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України виграла у Мальти з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" пропустили першими на початку гри, але зуміли зробити камбек і вирвати перемогу.

Відзначимо, що в цій грі Михайло Мудрик забив свій дебютний гол за збірну України. В активі 22-річного вінгера 15 матчів за національну команду і один м'яч.

Додамо, що в турнірній таблиці групи C збірна України піднялася на друге місце. В активі "синьо-жовтих" 13 набраних очок. Збірна Італії в рамках 8-го туру програла Англії і з 10 балами посідає третє місце. Англія з 16 балами йде першою.

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