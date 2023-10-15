З 15 по 17 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.
Збірна України в рамках 8-го туру зіграє на виїзді проти національної команди Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня.
Також у цій групі збірна Англії зіграє проти Італії.
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Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів 8-го туру
Неділя, 15 жовтня
Група A
- 16:00 Грузія - Кіпр
- 21:45 Норвегія - Іспанія
Група D
- 21:45 Туреччина - Латвія
- 21:45 Уельс - Хорватія
Група E
- 19:00 Чехія - Фарерські острови
- 21:45 Польща - Молдова
Група I
- 19:00 Швейцарія - Білорусь
- 21:45 Косово - Ізраїль
- 21:45 Румунія - Андорра
Понеділок, 16 жовтня
Група B
- 21:45 Гібралтар - Ірландія
- 21:45 Греція - Нідерланди
Група F
- 19:00 Азербайджан - Австрія
- 21:45 Бельгія - Швеція
Група J
- 21:45 Боснія і Герцеговина - Португалія
- 21:45 Ісландія - Ліхтенштейн
- 21:45 Люксембург - Словаччина
Вівторок, 17 жовтня
Група C
- 21:45 Англія - Італія
- 21:45 Мальта - Україна
Група G
- 21:45 Литва - Угорщина
- 21:45 Сербія - Чорногорія
Група H
- 21:45 Фінляндія - Казахстан
- 21:45 Північна Ірландія - Словенія
- 21:45 Сан-Марино - Данія
Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині. Матчі турніру приймуть десять стадіонів у десяти містах.
Чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка обіграла національну команду Англії у фіналі Євро-2020.