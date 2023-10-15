Збірна України в рамках 8-го туру відправиться в гості до Мальти.

З 15 по 17 жовтня будуть зіграні матчі восьмого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Збірна України в рамках 8-го туру зіграє на виїзді проти національної команди Мальти. Гра відбудеться 17 жовтня.

Також у цій групі збірна Англії зіграє проти Італії.

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Кваліфікація Євро-2024: розклад матчів 8-го туру

Неділя, 15 жовтня

Група A

16:00 Грузія - Кіпр

21:45 Норвегія - Іспанія

Група D

21:45 Туреччина - Латвія

21:45 Уельс - Хорватія

Група E

19:00 Чехія - Фарерські острови

21:45 Польща - Молдова

Група I

19:00 Швейцарія - Білорусь

21:45 Косово - Ізраїль

21:45 Румунія - Андорра

Понеділок, 16 жовтня

Група B

21:45 Гібралтар - Ірландія

21:45 Греція - Нідерланди

Група F

19:00 Азербайджан - Австрія

21:45 Бельгія - Швеція

Група J

21:45 Боснія і Герцеговина - Португалія

21:45 Ісландія - Ліхтенштейн

21:45 Люксембург - Словаччина

Вівторок, 17 жовтня

Група C

21:45 Англія - Італія

21:45 Мальта - Україна

Група G

21:45 Литва - Угорщина

21:45 Сербія - Чорногорія

Група H

21:45 Фінляндія - Казахстан

21:45 Північна Ірландія - Словенія

21:45 Сан-Марино - Данія

Нагадаємо, фінальна частина Євро-2024 пройде в Німеччині. Матчі турніру приймуть десять стадіонів у десяти містах.

Чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка обіграла національну команду Англії у фіналі Євро-2020.

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