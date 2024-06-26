Збірна України стала першою командою в історії ЧЄ, яка набрала 4 очки та не вийшла з групи.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров прокоментував сьогоднішню нічию у матчі зі збірною Бельгії та подальший виліт нашої команди з Євро-2024.

"Кожна команда іноді робить помилки і у грі зі Словаччиною я бачив, що ми реагуємо на них, і намагаємося щось зробити. Тому я думаю, що, на жаль, ми не потрапили далі у плей-офф, тому що ми дійсно втратили дуже важливі очки (у матчі з Румунією-ред.). Не лише очки, а й голи", – заявив Ребров.

Тренер зазначив, що тактична схема 5-3-2, яку він задіяв у грі з Бельгією, була вимушеним заходом.

"Я не вважаю, що ми грали в п'ять захисників. Якщо подивитися кожен, кожен момент гри ми грали чотири, чотири, два. Спочатку ми не планували грати в центральних захисників, але коли отримав травму Мудрік, ми вирішили грати так, бо дійсно потрібно було більше навантаження на штрафний майданчик. Тому перший раз ми тільки спробували. І це не просто виходити і грати так проти однієї з команд", – сказав він.

Ребров також запевнив, що продовжує бачити перспективу у цій збірній України через достатньо молодий вік її гравців.

Євро-2024 - виступ України

Збірна України з футболу зіграла внічию проти команди Бельгії в своєму останньому груповому матчі на Євро-2024. Для виходу в плей-оф українській команді була потрібна лише перемога, тому вона покинула турнір. Збірна України стала першою командою в історії ЧЄ, яка набрала 4 очки та не вийшла з групи.

Свій перший матч на цьогорічному чемпіонаті Україна розпочала із болючої поразки від команди Румунії з рахунком 0:3. У матчі другого туру групового раунду підопічні Сергія Реброва обіграли словаків з рахунком 2:1.

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