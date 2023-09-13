Збірна України поступилася Італії з рахунком 1:2.

У вівторок, 12 вересня, збірна України програла Італії в рамках шостого туру кваліфікації Євро-2024.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував гру своєї команди і результат зустрічі.

"Італійці не здивували, вони намагалися грати дуже інтенсивно з першої хвилини. Їм допоміг швидкий гол. Так, вони створювали моменти, але я вдячний хлопцям за те, що вони повернулися у гру.

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Ми забили м'яч, мали кілька моментів у другому таймі, щоб зрівняти рахунок. Дякую хлопцям ще раз, адже дуже непросто грати після важкого поєдинку з Англією. Італія грала дуже інтенсивно, ми часом не встигали за цим ритмом.

Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцям, що їм дуже важко - багато сил вони віддали в грі з Англією. Хочу ще раз нагадати, з ким ми граємо. Не розумію, чому всі говорять, що зараз у збірної Італії криза.

Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Дві гри - з Англією та Італією - були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то у нас є шанси. На наступні дві гри ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що у нас є шанси", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Збірна України після шести турів посідає третє місце в турнірній таблиці групи C. В активі "синьо-жовтих" 7 набраних очок. Стільки ж очок у Італії та Північної Македонії. Лідирує в групі Англії з 13 балами.

Відзначимо, що поразка проти Італії стала першою для Сергія Реброва на посаді головного тренера збірної України. Раніше під його керівництвом "синьо-жовті" зіграли внічию проти Німеччини (3:3), перемогли Північну Македонія (3:2) і Мальту (1:0), а також зіграли внічию з Англією (1:1).

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