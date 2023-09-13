Збірна України зіграє ще три поєдинки в рамках кваліфікації Євро-2024.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров поділився своєю думкою про шанси "синьо-жовтих" пробитися до фінальної частини Євро-2024 після поразки від Італії у 6-му турі кваліфікації.

49-річний фахівець вважає, що його команда все ще має шанси посісти друге місце в групі C. Також Ребров пообіцяв, що українці будуть дуже серйозно готуватися до решти ігор кваліфікації, щоб здобути потрібний результат.

"Шанси є, навіть коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Ці дві гри, з Англією та Італією, були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. На наступні ігри ми будемо готуватися дуже серйозно. Я впевнений, що у нас є шанси", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

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Нагадаємо, зустріч збірних Італії та України завершилася з рахунком 2:1 на користь "Скуадри Адзурри". Перемогу італійцям принесли голи Давіде Фраттезі. У складі "синьо-жовтих" єдиний гол забив Андрій Ярмоленко.

Після шести турів у групі C кваліфікації Євро-2024 впевнено лідирує Англія (13 очок). Далі йдуть Італія, Україна і Північна Македонія, в активі яких по 7 балів. Мальта з 0 очок займає останнє місце.

Відзначимо, що збірній України залишилося зіграти три матчі в рамках відбору на Євро-2024 - проти Північної Македонії (14 жовтня), Мальти (17 жовтня) та Італії (20 листопада).

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