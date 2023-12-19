Сергій Ребров вважає, що "Шахтар" має хороші шанси пройти "Марсель".

Донецький "Шахтар" напередодні дізнався свого суперника в раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА. Жереб звів український клуб з представником французької Ліги 1 "Марселем".

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив результати жеребкування Ліги Європи для "гірників".

"Шахтар" своєю грою заслужив на плей-офф Ліги Європи. Особливо ці дві гри проти "Барселони", де "гірники" показали дуже високий рівень. Не всі очікували, але "Шахтар" дійсно заслужив залишитися в єврокубках. У протистоянні з "Марселем" "гірники" мають дуже хороші шанси", - сказав Ребров у коментарі VBET Ukraine.

Нагадаємо, "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів з "Барселоною", "Порту" і "Антверпеном". У поточному розіграші Ліги чемпіонів "гірники" здобули три перемоги: проти "Барселони" (1:0) і дві - проти "Антверпена" (3:2, 1:0).

Додамо, що з "Марселем" донецький клуб перетинався в 2009 році. Тоді "гірники" здолали французький клуб в 1/4 фіналу Кубка УЄФА із загальним рахунком 4:1 (2:0, 2:1). Саме в цьому сезоні "Шахтар" вперше в своїй історії виграв Кубок УЄФА, перемігши у фіналі німецький "Вердер" (2:1).

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