Давид Алаба розпочне матч з перших хвилин / фото REUTERS

У середу, 3 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе виїзну гру проти "Реала". Матч пройде в Мадриді на легендарній арені "Сантьяго Бернабеу". 

УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Реал - Шахтар.

До вашої уваги стартові склади на поєдинок:

"Реал": Куртуа, Менді, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Кроос, Каземіро, Модріч, Васкес, Вінісіус Жуніор, Бензема

Запасні: Лунін, Фуїдіас, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Іско, Камавінга, Бланко, Мігель

"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тете, Патрік, Мудрик, Фернандо

Запасні: П'ятов, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан

Матч розпочнеться о 19:45.

Реал - Шахтар: перед матчем

Автор: Артем Будрін