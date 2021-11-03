У середу, 3 листопада, в рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе виїзну гру проти "Реала". Матч пройде в Мадриді на легендарній арені "Сантьяго Бернабеу".
УНІАН буде вести онлайн-трансляцію матчу Реал - Шахтар.
До вашої уваги стартові склади на поєдинок:
"Реал": Куртуа, Менді, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Кроос, Каземіро, Модріч, Васкес, Вінісіус Жуніор, Бензема
Запасні: Лунін, Фуїдіас, Вальєхо, Начо, Азар, Асенсіо, Марсело, Йовіч, Іско, Камавінга, Бланко, Мігель
"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тете, Патрік, Мудрик, Фернандо
Запасні: П'ятов, Вітао, Кривцов, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Бондаренко, Соломон, Судаков, Конопля, Корнієнко, Сікан
Матч розпочнеться о 19:45.
Реал - Шахтар: перед матчем
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі у Києві відібрав очки у "Інтера". У третьому ж турі "гірники" розгромно програли "Реалу", пропустивши 5 м'ячів.
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: у Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках чемпіонату України розгромили "Десну". А "вершкові" у своїй національній першості в гостях мінімально обіграли "Ельче" з рахунком 2:1.
- Обслужить поєдинок французька бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном.