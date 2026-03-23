Український голкіпер у статусі капітана допоміг 'Реалу' виграти принципове дербі

Зазначимо, що кіпер не викликаний до національної збірної України на матчі відбору до плейоф.

"Реал" з Мадриду в принциповому матчі з рахунком 3:2 здобув перемогу у 29-му турі Ла Ліги проти "Атлетіко".

На тлі травми головного кіпера "королівського клубу" Тібо Куртуа, Андрій Лунін зайняв його місце у воротах зі стартових хвилин. І цей матч став першим для українця у складі іспанського клубу в чемпіонаті Іспанії з травня 2025 року. Попри те, що Лунін не записав на свій рахунок "чистий" матч - він все ж неодноразово рятував команду від пропущеного голу. Загалом протягом гри він зробив 5 сейвів.

На 87-й хвилині зустрічі один з лідерів "Реалу" Вінісіус Джуніор покинув поле, передавши капітанську повʼязку українцю. Таким чином Андрій Лунін догравав матч у ролі капітана "Реал Мадрид".

Зазначимо, що сам матч став ключовим для "вершкових". Крім того, що це мадридське дербі - "Реал" завдяки перемозі також залишив собі шанси на чемпіонство в Ла Лізі. Наразі підопічні Альваро Арбелоа посідають другу сходинку в таблиці, відстаючи від "Барселони" на чотири очки.

Заявка України на матчі відбору на Чемпіонат Світу

Нагадаємо, що головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликав Андрія Луніна на вирішальні матчі відбору на Чемпіонат Світу. На ці ігри українська команда поїде з трьома воротарями - Анатолієм Трубіним (Бенфіка), Дмитром Різником (Шахтар) та Русланом Нещеретом (Динамо).

Також у вирішальних матчах національної збірної не зіграє ще низка футболістів через травми. Серед них один з лідерів команди - півзахисник Олександр Зінченко, який травмувався у перші хвилини матчу за "Аякс".

