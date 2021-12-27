В мадридському клубі більше не розраховують на Гарета Бейла та Іско.

Мадридський "Реал" під час зимового трансферного вікна має мету продати двох своїх атакувальних півзахисників.

Про це повідомляє авторитетне видання Marca.

"Вершкові" хочуть розвантажити свою зарплатну відомість і тому залюбки позбудуться іспанського хавбека Іско та валлійського вінгера Гарета Бейла.

Контракти обох гравців чинні до кінця червня і керівництво клубу прагне виручити за них хоч якісь кошти, щоб вони не пішли з команди безплатно.

32-річний Бейл востаннє грав за "Реал" у серпні цього року, а потім зазнав травми. В його активі три матчі в поточному сезоні Ла Ліги і один забитий м'яч. У 29-річного Іско - сім поєдинків та теж один гол.

Портал Тransfermarkt оцінив Бейла у 10 мільйонів євро, а Іско - в 15.

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