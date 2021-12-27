Мадридський "Реал" під час зимового трансферного вікна має мету продати двох своїх атакувальних півзахисників.
Про це повідомляє авторитетне видання Marca.
"Вершкові" хочуть розвантажити свою зарплатну відомість і тому залюбки позбудуться іспанського хавбека Іско та валлійського вінгера Гарета Бейла.
Контракти обох гравців чинні до кінця червня і керівництво клубу прагне виручити за них хоч якісь кошти, щоб вони не пішли з команди безплатно.
32-річний Бейл востаннє грав за "Реал" у серпні цього року, а потім зазнав травми. В його активі три матчі в поточному сезоні Ла Ліги і один забитий м'яч. У 29-річного Іско - сім поєдинків та теж один гол.
Портал Тransfermarkt оцінив Бейла у 10 мільйонів євро, а Іско - в 15.
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"Реал": результати в сезоні
- Підопічні Карло Анчелотті лідирують в Ла Лізі, маючи 46 очок після 19 турів. В найближчого переслідувача ("Севілья") на 8 балів менше, але одна гра в запасі.
- "Реал" виграв свій квартет на груповому етапі ЛЧ та дізнався свого суперника в плей-оф.