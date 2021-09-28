"Гірники" у 2-му турі групового етапу ЛЧ зіграють проти чемпіона Італії.

Сьогодні, 28 вересня, донецький "Шахтар" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера". Команди зустрінуться на "Олімпійському" в Києві.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Інтер.

Шахтар - Інтер: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 19.45.

"Шахтар"

"Шахтар" кошмарним чином стартував у Лізі чемпіонів. "Гірники" програли молдавському "Шерифу", який спочатку розцінювався як аутсайдер групи.

Команда Роберто Де Дзербі в Тирасполі продемонструвала бляклий футбол і заслужено програла з рахунком 0:2. Якщо "гірники" ще хочуть боротися за плей-оф Ліги чемпіонів, то в матчі проти "Інтера" їм необхідно реабілітуватися.

"Шахтарю" має допомогти те, що Роберто Де Дзербі добре знає "Інтер" - фахівець багато разів зустрічався з міланським клубом в якості головного тренера "Сассуоло".

До матчу з "Інтером" "гірники" підійшли в гарному настрої - команда розгромила "Динамо" в поєдинку за Суперкубок України (3:0), а потім в УПЛ здобула ще одну розгромну перемогу - 4:1 над "Вересом".

Шахтар - Інтер: прогноз букмекерів

"Інтер"

"Інтер" у 1-му турі зазнав прикрої поразки в матчі проти "Реала" - 0:1. Чемпіон Італії пропустив єдиний гол на 89-й хвилині зустрічі. У міланському клубі вважають, що не заслуговували поразки в цій зустрічі, проте результат на табло.

У минулому сезоні "Інтер" став чемпіоном Італії, але влітку в команді відбулися досить серйозні зміни. Клуб покинув головний тренер Антоніо Конте, якого змінив Сімоне Індзагі. Крім того, пішли два гравці основного складу - Ромелу Лукаку та Ашраф Хакімі. Втім, Лукаку успішно замінює боснієць Едін Джеко, який забив 5 голів у 6 матчах чемпіонату Італії.

"Інтер" підходить до гри з "Шахтарем", вигравши два матчі при одній нічиїй в трьох останніх турах Серії А. Нічия ця припала на гру проти "Аталанти", яка відбулася в минулий уїк-енд - 2:2.

У турнірній таблиці Серії А "Мілан" поки йде другим, набравши 16 очок в шести турах.

Хто не зіграє?

У "Шахтаря" готові грати всі, хто внесений в заявку на ЛЧ. У "Інтера" в лазареті знаходяться Артуро Відаль і Стефано Сенсі.

Орієнтовні склади

"Шахтар": Пятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Педріньо, Тете, Соломон, Траоре

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, де Врей, Бастоні, Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Перішич, Мартінес, Джеко

Слова перед матчем

Головний тренер"Шахтаря" Роберто Де Дзербі:

"Звичайно, "Інтер" - дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат. Вважаю, що вони сильніші, ніж у минулому сезоні. Але ми "Шахтар", ми завжди намагаємося грати, щоб показати хороший футбол. Навіть якщо ми зробимо все, що можемо, це не означає, що ми можемо перемогти. "Інтер" сильніший, але я теж думав, що "Шахтар" сильніший за "Шериф", а наприкінці вийшов інший результат. Футбол- це завжди цікаво, тому що всі матчі починаються з 0:0".

Головний тренер "Інтера" Сімоне Індзагі:

"Не можу назвати цей матч вирішальним. Звичайно, він дуже важливий. Ми будемо грати проти сильного суперника, у якого хороший рівень гравців. Нам потрібно проявити свої найкращі якості, щоб домогтися позитивного результату. Я бачив матчі відбору з "Монако", Суперкубок з "Динамо" і бачу, як Де Дзербі прищеплює свої ідеї команді. За 2,5 місяці роботи в "Шахтарі" він вже домігся багато чого".

Арбітр

Судити матч буде румунський рефері Іштван Ковач. У цьому сезоні він вже працював на матчі "Шахтаря", коли "гірники" у кваліфікації ЛЧ обіграли Генк (2:1).

Автор: Антон Дудар