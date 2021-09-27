"Гірники" прийматимуть чинних чемпіонів Італії.

Донецький "Шахтар" 28 вересня в рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграє проти італійського "Інтера". Зустріч відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Інтер.

Шахтар - Інтер: де дивитися матч

Протистояння українського та італійського клубів у прямому ефірі можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. Також трансляція буде доступна на платформі "Volia TV".

Початок поєдинку - о 19.45.

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Шахтар - Інтер: перед матчем

"Шахтар" у 1-му турі сенсаційно програв "Шерифу" в гостях - 0:2.

"Інтер" на своєму полі програв "Реалу" - 0:1. Чемпіон Італії пропустив на 89-й хвилині.

"Шахтар" та "Інтер" тричі зустрічалися минулого року. Спершу в півфіналі Ліги Європи розгромив представника України з рахунком 5:0. А на груповому етапі ЛЧ обидва матчі завершилися з однаковим рахунком 0:0.

Перед зустріччю з "Інтером" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Верес" (4:1). А італійський клуб у своїй національній першості зіграв внічию з "Аталантою" (2:2).

Автор: Артем Будрін