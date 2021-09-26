У 2-му турі ЛЧ "гірники" гратимуть у Києві.

28 вересня донецький "Шахтар" проведе матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - "гірники" в Києві прийматимуть італійський "Інтер".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Інтер.

Букмекери вважають "Шахтар" аутсайдером цього матчу.

Так, на перемогу "гірників" дається коефіцієнт 5,50, тоді як на успіх "Інтера" - 1,61. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,30.

Букмекери майже не сумніваються в тому, що "Інтер" зможе відвезти очки з України - коефіцієнт на це дорівнює 1,17. На те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 2,41.

Шахтар - Інтер: перед матчем

Матч "Шахтар" - "Інтер" 28 вересня розпочнеться о 19.45.

"Шахтар" у 1-му турі сенсаційно програв "Шерифу" в гостях - 0:2.

"Інтер" на своєму полі програв "Реалу" - 0:1. Чемпіон Італії пропустив на 89-й хвилині.

"Шахтар" і "Інтер" тричі зустрічалися минулого року. Спершу в півфіналі Ліги Європи розгромив представника України з рахунком 5:0. А на груповому етапі ЛЧ обидва матчі завершилися з однаковим рахунком 0:0.

Перед зустріччю з "Інтером" "гірники" в рамках УПЛ розгромили" Верес " (4:1). А італійський клуб у своїй національній першості зіграв внічию з "Аталантою" (2:2).

Автор: Антон Дудар