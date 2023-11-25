"Барселона" займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

У суботу, 25 листопада, відбувся поєдинок 14-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Райо Вальєкано" приймав "Барселона".

Гра проходила на стадіоні "Вальєкас" і завершилася внічию.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - 28-річний півзахисник "Райо Вальєкано" Унай Лопес вразив ворота Пеньї потужним ударом з-за меж штрафного майданчика. Зрівняти рахунок "Барселоні" вдалося на 82-й хвилині - захисник "Райо" Флоріан Лежен забив м'яч у власні ворота.

Відео дня

"Райо Вальєкано" - "Барселона" - 1:1

Голи: Унай Лопес, 39 - Лежен, 82 (автогол)

"Райо Вальєкано": Дімітрієвскі, Балью, Мумін (Сісс, 75), Лежен, Еспіно, Паласон, Унаї Лопес (Рацу, 78), Валентин, де Фрутос ( Бебе, 69), Камельо (Фалькао, 75), Трехо (Кіке Перес, 68)

"Барселона": Пенья, Канселу, Крістенсен, Іньіго Мартінес, Бальде, Де Йонг, Ромеу (Гюндоган, 55), Педрі (Фермін Лопес, 75), Ямаль ( Рафінья, 75), Левандовський, Ферран Торрес (Жоау Фелікс, 55)

Попередження: Еспіно, 64, Унаї Лопес, 70, Фалькао, 90 - Педрі, 31, Ромеу, 51

Огляд матчу:

"Барселона" набрала 31 бал і займає третє місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Райо Вальєкано" з 19 очками йде на 8-му рядку.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Райо Вальєкано" зіграє проти "Атлетика" Більбао, а "Барселона" зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

Вас також можуть зацікавити новини: