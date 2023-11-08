"Барселона" програла "Шахтарю" і втратила шанс достроково вийти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 7 листопада, "Барселона" сенсаційно програла "Шахтарю" в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

Головний тренер каталонського клубу Хаві Ернандес прокоментував результат зустрічі. Іспанський фахівець зазначив, що "гірники" заслужено виграли цю гру.

"Зараз ми демонструємо низький рівень гри, і це погано для сезону. Ми провели одну з найгірших ігор за ці два роки. Однак нічого не втрачено, але це сталося в невідповідний момент. Нам потрібно бути самокритичними. Ми повинні бути більш динамічними та впевненими в собі. Зараз потрібно перезавантажитися. У другому таймі нам вдалося поліпшити нашу гру. Зараз гравцям потрібно відновитися і набратися впевненості. Дуже неприємно, але нічого не втрачено.

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Ми граємо неправильно як в атаці, так і в захисті. Тиск після поразки не такий, яким він повинен бути... Потрібно повертати гравців на колишній рівень. Нам потрібно створити більше моментів. Команда не повинна втрачати впевненість.

У цьому матчі ми не відчували себе комфортно. "Шахтар" створював нам проблеми. Це заслужена поразка. Потрібно бути чесними, ми зіграли погано. До цих пір ми добре справлялися в інших матчах, але це була погана гра.

"Шахтар" багато працював в обороні. Судаков, Невертон, Сікан... Те, що вони зробили, заслуговує на повагу", - наводить слова Хаві Ернандеса видання Marca.

Нагадаємо, "Шахтар" обіграв "Барселону" з мінімальним рахунком завдяки голу Данила Сікана.

Це перша поразка "Барселони" в поточному розіграші Ліги чемпіонів. Після 4-х турів в активі каталонців 9 набраних очок. Стільки ж балів у "Порту", який йде другим. "Шахтар" набрав 6 очок і посідає третє місце. Замикає квартет "Антверпен" - 0 очок.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Барселона" зіграє проти португальського "Порту". Гра відбудеться 28 листопада.

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