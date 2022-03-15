Владислав Ващук вважає, що не варто судити Тимощука, поки він не висловив свою позицію.

Відомий у минулому футболіст київського "Динамо" Владислав Ващук поділився думкою про колишнього партнера по збірній України Анатолія Тимощука.

На думку Ващука, Тимощука не варто судити до тих пір, поки він не висловив свою позицію щодо війни в Україні.

"Це провокаційне питання. Толю знаю дуже давно. З приводу мовчання його не можу нічого сказати. Він же поки що нічого не сказав. Поки тільки ми зробили дії, які позбавили його досягнень. З його боку ми нічого не почули. Треба у нього запитати, що відбувається.

Поки він не відповість, я вважаю, передчасно робити якісь поспішні висновки. Поки висновки робимо тільки ми, не знаючи, що і як у нього. А висновки треба робити завжди після того, як висловилися обидві сторони", - наводить слова Ващука FanDay.

Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну Тимощук жодного разу не висловив свою позицію, а також продовжує роботу в тренерському штабі пітерського "Зеніту". З цієї причини Тимощука викреслили з історії українського футболу.

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