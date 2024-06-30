Захисник гірників іде з клубу на правах вільного агента.

Центральний захисник донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький залишає склад чинних чемпіонів України з футболу. Про це він повідомив в Instagram.

У своєму пості Ракицький зворушливо подякував своєму вже колишньому клубу.

"З 12-ти років і до сьогодні я віддавав та залишав своє серце, себе, донецькому Шахтарю, як на футбольній арені, так і поза межами зеленого поля. Дякую, президенте за все, що ви робили для нас. За те, що дали шанс насолоджуватися карʼєрою, в найкращих умовах, на найкращому стадіоні. За те, що повірили в мене. Я віддавав всього себе за рідний клуб. Дякую, Шахтар! Дякую, мій українській Донецьк!" - написав гравець. Відео дня

Він побажав "Шахатрю" "золотих кубків та перемог".

"Молодь Шахтаря, ніколи не здавайтесь, будьте найкращими, прогресуйте і прославляйте наш рідний донецький Шахтар по всьому світу. Я вірю в вас. Я буду завжди вболівати за вас. І в мене назавжди помаранчеве-чорне серце. Я залишаю Шахтар. Історія, з якою повʼязане все моє життя, завершилася", - резюмував Ракицький.

Повернення Ярослава Ракицького в "Шахтар"

У січні 2023 року стало відомо, що Ярослав Ракицький повернувся в донецький Шахтар. На той момент 33-річний гравець на правах вільного агента приєднався до "гірників", підписавши конткракт до кінця сезону.

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Ракицький залишив російський "Зеніт". Влітку він став гравцем турецького клубу "Адана Демірспор".

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