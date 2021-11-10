Андрій Ярмоленко ефектно обіграв Дениса Гармаша на тренуванні і пожартував з цього приводу.

Один з лідерів збірної України Андрій Ярмоленко у жартівливій манері привітав у команді Дениса Гармаша, який повернувся до складу "жовто-синіх" після довгої перерви.

Під час тренування команди, коли футболісти грали в "квадрат", Ярмоленко знущально і дуже ефектно прокинув м'яч між ніг динамівцю Гармашу.

Цей фінт викликав бурю емоцій в інших гравців збірної України. Так, Роман Яремчук застиг на місці та подивився на Ярмоленка, а Сергій Сидорчук схопився за голову.

"Ти знімав?", - слідом запитав у оператора Ярмоленко. Потім він поділився цим відео в Instagram і пожартував.

"Радий знову бачити Гармаша в збірній", - написав гравець "Вест Хема" і поставив смайл з посмішкою.

Нагадаємо, Гармаш був викликаний до збірної України вперше з 2017 року.

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Збірна України: матчі в листопаді

Збірна України в листопаді проведе два матчі: 11 листопада вдома товариську гру проти Болгарії, а потім 16 числа в гостях проти Боснії і Герцеговини в рамках кваліфікації до ЧС.

Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 9 очок. Однак у головних конкурентів є матч в запасі.

Автор: Антон Дудар