Український футболіст дотримав свого слова.

Півзахисник збірної України та англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився благородним вчинком.

Футболіст направив преміальні, отримані за виступ збірної України на Євро-2020, на благодійність. Таку обіцянку він дав ще під час турніру.

Він придбав медичне обладнання для київської клініки "Охматдит" і передав його у відділення гемофілії разом зі своїм агентом Вадимом Шаблієм.

"Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направили на благодійність", - написав Ярмоленко в Instagram.

Нагадаємо, на Євро-2020 Ярмоленко забив два голи.

Збірна України: виступ на Євро-2020

На груповому етапі турніру Україна програла Нідерландам (2:3), обіграла Північну Македонію (2:1) і поступилася Австрії (0:1).

Українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-оф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-оф чемпіонатів Європи.

В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.

В 1/4 фіналу збірна Україна розгромно програла Англії (0:4).

За Євро-2020 збірна України в цілому заробила 16 мільйонів євро.

Автор: Антон Дудар