Українець записав на свій рахунок передголову передачу.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко взяв участь у гольовій атаці "Вест Хема" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Рапіда".

Українець вийшов на поле з перших хвилин і відзначився передголовим пасом, створивши гостроту в штрафному майданчику суперника.

На 29-й хвилині матчу Ярмоленко віддав ефектну передачу в штрафну на Майкла Антоніо, той відпасував на Деклана Райса, який і відкрив рахунок.

Ярмоленко відіграв 76 хвилин, після чого був замінений. "Вест Хем" переміг з рахунком 2:0.

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Андрій Ярмоленко в сезоні 2021-2022

Український півзахисник почав сезон у "Вест Хемі" в ролі запасного гравця. На даний момент він лише двічі виходив в основному складі, обидва рази не в АПЛ.

Всього Ярмоленко взяв участь у дев'яти матчах. Він поки не відзначався результативними діями.

У матчі проти "Манчестер Юнайтед" українець заробив для своєї команди пенальті.

Автор: Антон Дудар