Мірча Луческу висловився про війну і санкції проти Росії.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу поділився міркуваннями щодо війни в Україні.

Румунський фахівець заявив, що президент Росії Володимир Путін скоює злочини проти українців, почавши варварську війну на території України. Луческу виступив за посилення санкції щодо російських чиновників.

"Путін - злочинець. Ця війна варварська. Ми бачимо, як вмирають діти, жінки. Бомби падають на лікарні та житлові будинки. Це неймовірно.

Весь світ повинен підтримати Україну зараз.

Це за межею розуміння. Це абсолютно жахливо і повинно бути зупинено. Путін і його оточення повинні бути покарані за всі страждання, які вони заподіяли Україні.

Сподіваюся, Україна переможе. Думаю, санкції повинні бути ще жорсткішими, ніж зараз. Росія повинна відчувати гнів світу. Санкції повинні бути військовими, економічними і політичними. Спустошений, коли бачу, що ця війна принесла Україні", - сказав Луческу в інтерв'ю польському виданню Sportowe Fakty.

Румунський тренер зазначив, що сподівається повернутися в Україну і продовжити свою роботу з "Динамо", а Володимир Путін і його оточення - понесуть покарання за скоєні злочини.

Відзначимо, що раніше Мірча Луческу виступив проти санкцій щодо російських спортсменів на тлі агресії російських окупантів в Україні.

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