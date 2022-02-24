Київське "Динамо" виступило з підтримкою українського народу.

Київське "Динамо" виступило з патріотичною позицією після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Заява була опублікована на офіційній сторінці клубу в Instagram.

"Ми на своїй землі, і нікому її не віддамо! За нами – правда, за нами перемога! Ми обов'язково переможемо, а українці від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Севастополя будуть пишатися тим, що вони громадяни величної держави під назвою Україна!", - зазначила прес-служба "Динамо".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 лютого, о 5:00 Збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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