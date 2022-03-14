Наставник "Динамо" зробив божевільну заяву.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував початок війни та санкції, які лягли на російських спортсменів.

Цитує 76-річного румуна сайт Gianlucadimarzio.

"Ми повернулися з Туреччини за два дні до початку війни. Федерація перервала УПЛ на місяць, але я думаю, що відновити його буде дуже важко. Я поїхав з іноземними гравцями завдяки Чеферіну, УЄФА і футбольним асоціаціям. Деякі гравці залишилися у Києві і поїхали на базу. Пізніше я допоміг виїхати сім’ям кількох українських футболістів.

Гравцям, у яких більш як троє дітей, вдалося виїхати, вони мали зробити це за законом.

Ніколи не думав, що може початися війна. Українці та росіяни жили разом, як брати. Це, скоріше, політична проблема. Українці пишаються своєю культурою, це буде довга битва, у якій ніхто не виграє, будуть лише втрати. Страх? Ні, у мене його не було.

Для мене спорт не має нічого спільного з політичними мотивами. Спорт – це культура, вони помиляються. Люди повинні продовжувати виходити на поле у ​​спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. Спорт може тільки допомогти", – сказав Луческу.

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