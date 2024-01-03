ПСЖ в 12-й раз в історії став переможцем Суперкубка Франції.

У середу, 3 січня, ПСЖ здобув перемогу над "Тулузою" в поєдинку за Суперкубок Франції-2023.

Матч пройшов на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершився з рахунком 2:0.

Парижани відкрили рахунок на самому початку зустрічі - на 3-й хвилині Лі Кан Ін забив з передачі Усмана Дембеле. На 44-й хвилині Кіліан Мбаппе подвоїв перевагу ПСЖ, забивши після передачі Бредлі Барколя.

Відео дня

ПСЖ - "Тулуза" - 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 3, Мбаппе, 44

Відео голів:

Відзначимо, що ПСЖ став переможцем Суперкубка Франції в 12-й раз в історії. Паризький клуб є абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у цьому турнірі.

У минулому сезоні ПСЖ також виграв Суперкубок Франції, розгромивши у фіналі "Нант" (4:0).

Додамо, що в чемпіонаті Франції ПСЖ впевнено лідирує, набравши 40 очок за 17 зіграних матчів.

Свій наступний поєдинок парижани зіграють 7 січня. В рамках 1/32 фіналу Кубка Франції з футболу підопічні Луїса Енріке зустрінуться з клубом "Ревель".

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