Перемогу ПСЖ принесли точні удари Кіліана Мбаппе і Вітіньї.

У середу, 20 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру французької Ліги 1, в якому ПСЖ приймав "Метц".

Гра проходила на стадіоні "Парк де Пренс" в Парижі і завершилася перемогою господарів поля.

Перший тайм команди завершили без забитих голів. На початку другого тайму парижани відкрили рахунок - на 49-й хвилині Вітінья забив з передачі Лі Кан Іна. На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе подвоїв перевагу ПСЖ - нападник відправив м'яч у сітку воріт фантастичним ударом з-за меж штрафного майданчика. На 72-й хвилині "Метцу" вдалося відіграти один м'яч - Удоль забив з передачі Камара. На 83-й хвилині гри Кіліан Мбаппе оформив дубль, поставивши крапку в матчі.

Відео дня

ПСЖ - "Метц" - 3:1

Голи: Вітінья 49, Мбаппе 60, 83 - Удоль 72

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньос, Шкріньяр (Ернандес, 65), Данілу Перейра, Заїр-Емері, Лі Кан Ін (Гонсалу Рамуш, 90), Угарте (Мбаппе, 90), Вітінья, Барколя (Солер, 90), Мбаппе, Коло-Муані (Асенсіо, 68)

"Метц": Укіджа, Траоре, Ерей, Удоль, Маїга (Камара, 62), Ндорам, Жан-Жак (Джаллоу, 90), Ндюкіді, ван ден Керкхоф, Сабалі (Сане, 71), Асоро (Елізор, 71)

Огляд матчу:

ПСЖ набрав 40 очок і займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. "Метц" з 16 балами йде на 14-й позиції.

У наступному турі французької Ліги 1 ПСЖ зіграє проти "Ланса", а "Метц" зустрінеться з "Тулузою".

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