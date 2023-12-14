ПСЖ завершив груповий етап Ліги чемпіонів нічиєю з дортмундською "Боруссією".

У середу, 13 грудня, відбувся поєдинок шостого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Боруссія" приймала французький ПСЖ.

Гра проходила на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" і завершилася нічиєю.

Рахунок у грі був відкритий на 51-й хвилині - Карім Адеємі забив з передачі Нікласа Фюллькруга. Французам вдалося зрівняти рахунок через п'ять хвилин - відзначився Воррен Заїр-Емері.

Відео дня

"Боруссія" Д - ПСЖ - 1:1

Голи: Адеємі 51 - Заїр-Емері 56

"Боруссія": Кобель, Вольф (Шлоттербек 69), Зюле, Хуммельс, Бенсебаїні, Брандт, Озджан (Забітцер 69), Адеємі (Рейна 81), Ройс, Байно-Гіттес (Мален 60), Фюллькруг (Аллер 81)

ПСЖ: Доннарумма, Маркіньос, Шкріньяр, Ернандес, Хакімі, Заїр-Емері, Вітінья, Барколя (Асенсіо 82), Лі (Угарте 69), Коло Муані (Солер 90 + 6), Мбаппе

Попередження: Хуммельс 57 - Маркіньос 45

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи "Мілан" здобув перемогу над "Ньюкаслом" з рахунком 2:1.

На 33-й хвилині "Ньюкасл" вийшов вперед завдяки голу півзахисника Жоелінтона. На 58-й хвилині "Мілан" зрівняв рахунок зусиллями Крістіана Пулішича. На 84-й хвилині італійська команда зуміла вирвати перемогу - голом відзначився вінгер Самуель Чуквезе.

"Ньюкасл" - "Мілан" 1:2

Голи: Жоелінтон 33 - Пулішич 59, Чуквуезе 84

"Ньюкасл": Дубравка, Тріпп'єр (Берн 62), Ласселс, Шер, Лівраменто, Майлі (Лонгстофф), Гімараес, Жоелінтон, Альмірон, Вілсон, Гордон

"Мілан": Меньян, Калабрія, Томорі, Ернандес, Флоренці, Муса (Чуквуезе 83), Рейндерс, Лофтус-Чік (Побега 73), Пулішич (Йовіч 73), Жиру (Окафор 83), Леау (Бартезагі 88)

Попередження: Жоелінтон 72, Шер 90+5 - Леау 40, Меньян 45+1, Йовіч 78, Муса 80, Флоренці 90

Огляд матчу:

Після шести турів групового етапу Ліги чемпіонів "Боруссія" набрала 11 очок і в підсумку посіла перше місце в групі F. ПСЖ заробив вісім очок і розташувалися на другій сходинці. "Мілан" набрав вісім очок і посів третє місце в групі. У свою чергу, "Ньюкасл" набрав п'ять очок і розташувався на останній, четвертій сходинці.

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