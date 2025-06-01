Французькі поліцейські повідомили, що під час сутичок 192 людини дістали поранення.

У Парижі святкування перемоги футбольного клубу ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів переросло в сутички і заворушення, під час яких, за даними поліції, загинули двоє людей, ще 490 були затримані.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері французький ПСЖ розгромив італійський "Інтер" із рахунком 5-0 і вперше у своїй історії став володарем найпрестижнішого кубка в європейському футболі.

На перегляд фінального матчу Ліги чемпіонів у центрі Парижа і біля стадіону "Парк де Пренс" - домашньої арени "Парі Сен-Жермен", зібралося близько 50 тис. фанатів. Більшість із них поводилися мирно, багато хто співав і танцював після перемоги улюбленої команди, повідомляє Бі-бі-сі.

Однак деякі почали запускати феєрверки, підпалювати машини і руйнувати автобусні зупинки. Після цього в Парижі, а також в інших містах, почалися сутички з поліцією.

Французькі поліцейські повідомили, що під час зіткнень 192 людини були поранені, двоє загинули. Один із них, 23-річний хлопець, загинув, коли на нього наїхала машина в центі Парижа, а другий, 17-річний юнак, був зарізаний у місті Дакс на південному заході Франції.

Було поранено 22 поліцейських, зокрема 18 - у Парижі. Загалом було заарештовано 599 осіб, зокрема 491 - у столиці Франції.

"Ті, хто бешкетував на Єлисейських полях, намагалися організувати заворушення і вступали в сутички з поліцією, кидаючи в них великі феєрверки та інші об'єкти", - йдеться в повідомленні поліції.

Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо написав у своїх соцмережах: "Справжні вболівальники "ПСЖ" насолоджуються чудовим матчем своєї команди. Тим часом варвари вийшли на вулиці Парижа, щоб скоювати злочини і провокувати поліцію".

Фінал Ліги чемпіонів

Увечері в суботу, 31 травня, відбувся фінал Ліги чемпіонів сезону 2024-2025. На полі "Альянц-Арени" в Мюнхені за кубок змагалися французький "ПСЖ" та італійський "Інтер".

Французький клуб просто розгромив суперника на полі. Гра завершилася з рахунком 5:0 на користь "ПСЖ". Для команди це перший в її історії трофей Ліги чемпіонів.

Своєю чергою, Луїс Енріке вдруге стає володарем трофея після тріумфу з Барселоною у 2015 році.

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