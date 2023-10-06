"Ювентус" може розірвати контракт з півзахисником збірної Франції.

Зірковий півзахисник "Ювентуса" і національної збірної Франції Поль Погба може бути дискваліфікований на кілька років.

11 вересня 30-річний футболіст був тимчасово відсторонений від футболу через провалений допінг-тест. У крові гравця виявили метаболіти тестостерону. Погба здав повторний тест, щоб довести або спростувати результат.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, повторний тест Поля також показав позитивний результат.

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Повідомляється, що Полю Погба загрожує чотирирічна дискваліфікація. При цьому наголошується, що якщо француз визнає провину, то термін дискваліфікації 30-річного гравця можуть скоротити до двох років.

За інформацією італійських ЗМІ, "Ювентус" розглядає варіант з достроковим розірванням контракту півзахисника збірної Франції в односторонньому порядку. Це дозволить туринському клубу заощадити близько 30 мільйонів євро - саме таку зарплату повинен отримати французький хавбек за термін дії контракту.

Додамо, що весь минулий сезон Погба лікувався від травм. У поточному сезоні француз зіграв всього два матчі у складі "Ювентуса" у всіх турнірах.

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