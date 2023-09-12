Поль Погба може отримати 4 роки дискваліфікації.

Зірковий півзахисник "Ювентуса" і збірної Франції Поль Погба тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

Як повідомляє антидопінгове агентство Італії, французький футболіст провалив допінг-пробу на тестостерон. Це речовина, яку не можна приймати без терапевтичного виключення.

Відсторонення титулованого футболіста підтвердив офіційний сайт туринського "Ювентуса".

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Повідомляється, що тест був узятий у Поля 20 серпня після поєдинку першого туру італійської Серії А проти "Удінезе". Примітно, що в цій грі Погба всі 90 хвилин провів на лавці запасних.

Тепер француз не зможе тренуватися і брати участь в офіційних матчах поки ведеться розслідування. У Погба є три дні для того, щоб запросити перевірку проби Б. Якщо позитивний результат підтвердиться, зірці "Ювентуса" загрожує 2-річна дискваліфікація.

У разі, якщо буде доведено навмисне вживання забороненого препарату, Поль Погба може отримати 4 роки дискваліфікації.

Агент французького півзахисника Рафаела Пімента прокоментувала дискваліфікацію Поля Погба.

"Ми чекаємо контрольних аналізів і до тих пір нічого не можемо сказати. Безсумнівно, що Поль Погба ніколи не хотів порушувати правила", - наводить слова Піменти журналіст Джанлука Ді Марціо.

Поль Погба: кар'єра і досягнення

Французький півзахисник почав свою професійну кар'єру в англійському "Манчестер Юнайтед".

У 2012 році Поль перебрався в туринський "Ювентус". За італійський клуб він виступав з 2012 по 2016 рік. В його активі 177 матчів, 34 голи і 40 результативних передач.

З "Ювентусом" Погба чотири рази ставав переможцем Серії А, двічі виграв Кубок Італії і тричі - Суперкубок країни.

У 2016 році Поль Погба повернувся в "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб заплатив "Ювентусу" за трансфер француза 105 мільйонів євро. У складі "червоних дияволів" хавбек зіграв 232 матчі, забив 39 голів і віддав 51 гольову передачу.

У липні 2022 року Поль Погба на правах вільного агента знову повернувся в "Ювентус". Після повернення француз зіграв за туринський клуб 12 матчів і відзначився однією гольовою передачею.

За національну збірну Франції Поль Погба зіграв 91 матч і забив 11 голів. У складі "Ле Бле" він став чемпіоном світу в 2018 році, а також переможцем Ліги націй в сезоні 2020/21.

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