Одним з організатором гри виступає молодший син, який втік до Росії.

Рідні легендарного українського футболіста, півзахисника Іллі Цимбаларя, відомого як "Циля", виступили з протестом проти проведення в Москві матчу пам'яті про спортсмена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в медіацентрі "Україна-Одеса" заявили вдова футболіста Ірина Цимбалар і його старший син, дитячий тренер Сергій.

За їхніми даними, на початку вересня російський ФК "Спартак" запланував у Москві показовий товариський матч пам'яті Цимбаларя, який колись виступав за цю команду. Одним з організаторів заходу став молодший син футболіста – Олег, який втік до РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

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За даними Сергія, його брат поїхав до РФ наприкінці серпня-на початку вересня 2022 року, не повідомивши родичів про своє рішення покинути батьківщину. Як стверджує С.Цимбалар, про переїзд брата рідні дізналися значно пізніше, коли той почав у Москві роздавати інтерв'ю, спекулюючи ім'ям батька. Вони припускають, що Олег був зомбований російською пропагандою і йому пообіцяли великі гроші за можливість такого піару.

"Цей матч - абсурд. Нас не питали згоди, ми категорично проти його проведення. Я буду битися за те, щоб він не пройшов. Як ви (росіяни – УНІАН) можете проводити таку гру, коли в Одесі над татовою могилою літають ракети?!", - підкреслив Сергій Цимбалар.

Як відзначають вдова і старший син футболіста, в Москву на так званий товариський матч запрошені такі знамениті футболісти, як Флоран Малуда, Сантьяго Каньісарес, Фернандо Морьєнтес, Еммануель Адебайор. Цимбаларі висловлюють подив з цього приводу, тому що легендарний півзахисник не був з ними знайомий і не перетинався на полі.

"Хочу до них звернутися: подумайте добре – ви їдете в країну-агресор, яка напала на батьківщину Іллі Цимбаларя і бомбить його рідне місто. Хочете віддати шану його пам'яті? Поважаєте його, як футболіста світового рівня? Тоді приїжджайте до Одеси – постоїмо разом на могилі. І на його батьківщині організуємо матч на його честь", - заявив Сергій Цимбалар.

Він також зазначив, що московський "Спартак", за який свого часу виступав одеський півзахисник, непорядно з ним обійшовся. Зокрема, не відпустив "Цилю", коли його запрошували великі клуби - італійські "Перуджа", "Лаціо" і лондонський "Арсенал", а пізніше списали як "відпрацьований матеріал".

Цимбалар повернувся до Одеси, де помер у 2013 році. За словами рідних, ніхто з "Спартака" не приїхав на похорон і не висловив співчуття.

"Цей товариський матч - просто блюзнірство. Особливо, на тлі того, що відбувається (напад РФ на Україну – УНІАН). Ми не хочемо, щоб він відбувся. Мій чоловік був вихованцем ФК "Чорноморець" і тут його батьківщина", - акцентує Ірина Цимбалар.

За словами рідних, майбутнім заходом в Москві обурені багато спортсменів, зокрема перший тренер "Цилі" - Едвард Лучин, який зараз живе в США. Після смерті свого вихованця він сприяв установці пам'ятника і проведенню пам'ятних матчів в Одесі. Тоді Лучин звертався за допомогою в московський клуб, але реакції не було.

Також з'явилася реакція від ФК "Чорноморець". Відзначається, що в 2016 році в Одесі був зіграний матч пам'яті Цимбаларя. На гру прибуло чимало знаменитостей, з якими "Циля" грав протягом своєї зіркової кар'єри. Але багато його "друзів" проігнорували захід, прикрившись "неспокійною ситуацією в Одесі". На матч не приїхали "славні" гравці країни-агресора, представники клубу "Спартак". Ці гравці "начхали" на пам'ять про одноклубника і друга.

"І ось 2023 рік. Вирує війна, кожен день Москва закидає ракетами Україну, під вогнем Київ і Львів, Харків і рідна для Іллі Одеса. Верх цинізму знищувати Одесу і в той же час кликати футбольних зірок минулого, пенсіонерів-гастролерів на матч пам'яті видатного українця", - акцентують в "Чорноморці".

В одеському клубі стверджують, росіяни хочуть використовувати ім'я легендарного півзахисника, щоб продемонструвати футбольній спільноті своє нібито активне футбольне життя.

Ілля Цимбалар: кар'єра

Ілля Цимбалар (17 червня 1969-28 грудня 2023) народився і помер в Одесі. Легендарний півзахисник, відомий як "Циля". Учасник першого в історії матчу збірної України. Грав у складі "Динамо", СКА, "Чорноморця".

У 1993 році Цимбалар разом зі своїм одноклубником Юрієм Нікіфоровим прийняв пропозицію приєднатися до московського "Спартака". У 1999 році клуб розірвав контракт з Цимбаларем. У 2001 році Цимбалар поповнив склад "Анжи", який став останнім клубом в його ігровій кар'єрі. Одесит завершив ігрову кар'єру в 2002 році. Ще деякий час був тренером.

У вересні 2014 року на честь Іллі Цимбаларя відкрили зірку під його ім'ям на Алеї Слави "Чорноморця", яка знаходиться в парку ім. Тараса Шевченка.

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