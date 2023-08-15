Матч організовує син Іллі Цимбаларя, який після початку повномасштабного вторгнення РФ переїхав з Одеси до Москви.

9 вересня в Москві пройде матч пам'яті російського і українського футболіста Іллі Цимбаларя.

У цьому поєдинку зіграють ветерани московського "Спартака" і збірна світу, у складі якої зіграють ряд легендарних футболістів, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Зокрема, участь у цій грі візьмуть Фернандо Морієнтес, Еммануель Адебайор, Сантьяго Канісарес, Флоран Малуда та інші зірки світового футболу.

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Їх участь підтвердив син Олега Цимбаларя, який є організатором цієї зустрічі.

"Ми дійсно вибрали дату - 9 вересня. Хочемо провести матч зірок в рамках ліги легенд. Ми запросимо легенд "Спартака" і збірної світу. Точні прізвища учасників? Нам вже дали добро на участь Малуда, Абідаль і Адебайор. Ми продовжуємо займатися формуванням складу збірної світу. Думаю, що все вийде", - заявив Олег Цимбаларь в коментарі росЗМІ.

Варто зазначити, що Олег Цимбалар жив в Одесі до повномасштабного вторгнення РФ, проте переїхав до Москви через ракети.

"Одного разу гуляв з сином на вулиці і над нами вибухнула ракета. Він дуже злякався-це стало сигналом для мене все кинути і відправити рідних до Москви.

Звичайно, складно було кинути все, що накопичили за роки життя в Одесі, але я ще молодий - зможу забезпечити сім'ю.

В Одесі залишилася нерухомість, робота, бізнес, який я будував протягом п'яти років.

Минулої весни повинні були закінчувати будівництво котеджу і приступати до наступного, а в перспективі хотілося б вийти на забудову цілих вулиць. Але таке життя, з цим треба змиритися і рухатися далі", - розповів Олег Цимбаларь в інтерв'ю для росЗМІ.

Додамо, що Ілля Цимбаларь помер у 2013 році у віці 44 років. Колишнього футболіста збірних України та Росії, "Чорноморця", "Спартака" та інших клубів поховали в Одесі.

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