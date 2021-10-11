Андрій Пятов прокоментував відсутність Руслана Малиновського у збірній України.

Голкіпер і капітан збірної України Андрій Пятов розповів про те, що у нього була розмова з в.о. головного тренера команди Олександром Петраковим щодо ситуації з Русланом Малиновським.

Про це Пятов розповів в інтерв'ю "Великому футболу".

"Цю історію вже давно треба було забути. Є головний тренер, є його вимоги і його погляди. Я з ним розмовляв на цю тему. Я йому сказав: "Васильовичу, ви головний тренер - ви вирішуєте. Ви так вирішили, у вас своє бачення. Все, ви будете відповідати. Програємо ми - отримаєте по повній. Виграємо - будете на коні, закриєте всім роти". Ось і все, це найголовніша відповідь", - сказав П'ятов.

"Говорити - правильно чи неправильно... Вирішує головний тренер. Наша думка, дружимо ми чи не дружимо - це вже другорядне. Є виклик, потрапив до списку або не потрапив, а далі відповідає головний тренер. Думаю, це найправильніше", - додав голкіпер.

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Конфлікт Малиновського і Петракова в збірній України

Автор: Антон Дудар