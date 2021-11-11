Гравець "Бохума" відзначився шикарним голом у Бундеслізі.

У поєдинку 11-го туру німецької Бундесліги між "Бохумом" і "Хоффенхаймом" був забитий неймовірний гол з дальньої дистанції. Гра проходила минулими уїк-ендом на стадіоні "Воновіа Рурштадіон" і завершилася перемогою господарів поля.

Другий м'яч у цій грі був забитий футболістом "Бохума" Мілошем Пантовичем ударом з 62 метрів.

Читайте також"Триочковий": в Англії футболісту вдалося забити унікальний гол (відео)За рахунку 1:0 футболісти "Хоффенхайма" намагалися відігратися будь-якими способами і на 90+7-й хвилині отримали право на кутовий удар. Виручати гостей побіг навіть воротар, проте розіграш корнера обернувся для "Хоффенхайма" повним провалом. Футболісти господарів поля перехопили м'яч, що призвело до удару по порожніх воротах у виконанні 25-річного Мілоша Пантовича. Постріл серба виявився більярдним по точності. У підсумку "Бохум" здобув переконливу перемогу.

Відео гола:

У наступному турі "Бохум" зіграє проти "Байєра" в гостях, а "Хоффенхайм" в рідних стінах прийме "РБ Лейпциг". Обидва поєдинки заплановані на 20 листопада.

Турнірне становище команд у Бундеслізі:

Після 11-ти зіграних турів лідером першості є "Баварія" (28 очок), другою йде "Боруссія" Дортмунд (24 очки), третю сходинку займає "Фрайбург" (22 бали).

У зоні вильоту знаходяться "Гройтер Фюрт" (1 очко, 18-е місце), "Армінія" (8 балів, 17-е місце), "Аугсбург" (9 балів, 16-е місце).

"Хоффенхайм" після 11-ти турів займає 10-е місце в турнірній таблиці з 14 балами в активі.

"Бохум" за 11 турів зумів набрати 13 балів і йде на 12-й сходинці.

Автор: Володимир Медяник