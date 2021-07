Кумедний епізод стався на стадіоні "Уемблі" в Лондоні після завершення матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Іспанії.

Після серії пенальті ветеран збірної Італії Леонардо Бонуччі побіг святкувати перемогу "Скуадри Адзурри" з уболівальниками.

Він підбіг до трибун і емоційно розділив радість з фанатами, а коли хотів повертатися, то співробітниця стадіону заблокувала йому шлях. Очевидно, стюард прийняла Бонуччі за вболівальника.

Самого футболіста дуже здивувала поведінка співробітниці арени, що відбилося в його погляді.

That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch 🤣#ITAESP#EURO2020pic.twitter.com/nSfoLJsGVH