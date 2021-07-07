Кумедний епізод стався на стадіоні "Уемблі" в Лондоні після завершення матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Іспанії.
Після серії пенальті ветеран збірної Італії Леонардо Бонуччі побіг святкувати перемогу "Скуадри Адзурри" з уболівальниками.
Він підбіг до трибун і емоційно розділив радість з фанатами, а коли хотів повертатися, то співробітниця стадіону заблокувала йому шлях. Очевидно, стюард прийняла Бонуччі за вболівальника.
Самого футболіста дуже здивувала поведінка співробітниці арени, що відбилося в його погляді.
⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020pic.twitter.com/YdvsW7fkX8— Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021
That moment when a steward thought Leonardo Bonucci was a fan trying to enter the pitch 🤣#ITAESP#EURO2020pic.twitter.com/nSfoLJsGVH— DW Sports (@dw_sports) July 6, 2021
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Італія - Іспанія: підсумки матчу
- Збірна Італії обіграла збірну Іспанії в серії пенальті (1:1 і 4:2 по пенальті).
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Леонардо Бонуччі (оцінка - 7,7).
- У фіналі Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія, який стане відомий 7 липня.
- Збірна Італії зіграє у фіналі великих турнірів вперше з Євро-2012.
- Італія вдесяте в історії вийшла у фінал великих турнірів (ЧС і Євро). Серед європейських збірних більше фіналів тільки у Німеччини (14).
- Жорді Альба провів 16-й матч за збірну Іспанії на чемпіонатах Європи. Це повторення рекорду збірної, який також належить Андресу Іньєсті і Сеску Фабрегасу.
- Водночас Леонардо Бонуччі провів 17-й матч на Євро і повторив рекорд збірної Італії, який раніше встановив Джанлуїджі Буффон.
- Альваро Мората став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю голів на чемпіонатах Європи (6), обійшовши Фернандо Торреса (5).
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