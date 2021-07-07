Леонардо Бонуччі / фото REUTERS

Кумедний епізод стався на стадіоні "Уемблі" в Лондоні після завершення матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Італії та Іспанії.

Після серії пенальті ветеран збірної Італії Леонардо Бонуччі побіг святкувати перемогу "Скуадри Адзурри" з уболівальниками.

Він підбіг до трибун і емоційно розділив радість з фанатами, а коли хотів повертатися, то співробітниця стадіону заблокувала йому шлях. Очевидно, стюард прийняла Бонуччі за вболівальника.

Самого футболіста дуже здивувала поведінка співробітниці арени, що відбилося в його погляді.

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Італія - Іспанія: підсумки матчу

  • Збірна Італії обіграла збірну Іспанії в серії пенальті (1:1 і 4:2 по пенальті).
  • Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Леонардо Бонуччі (оцінка - 7,7).
  • У фіналі Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія, який стане відомий 7 липня.
  • Збірна Італії зіграє у фіналі великих турнірів вперше з Євро-2012.
  • Італія вдесяте в історії вийшла у фінал великих турнірів (ЧС і Євро). Серед європейських збірних більше фіналів тільки у Німеччини (14).
  • Жорді Альба провів 16-й матч за збірну Іспанії на чемпіонатах Європи. Це повторення рекорду збірної, який також належить Андресу Іньєсті і Сеску Фабрегасу.
  • Водночас Леонардо Бонуччі провів 17-й матч на Євро і повторив рекорд збірної Італії, який раніше встановив Джанлуїджі Буффон.
  • Альваро Мората став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю голів на чемпіонатах Європи (6), обійшовши Фернандо Торреса (5).

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Автор: Антон Дудар