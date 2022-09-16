Артем Довбик став головним героєм переможного матчу "Дніпра-1" в Лізі конференцій.

У четвер, 15 вересня, в рамках другого туру групового турніру Ліги конференцій УЄФА "Дніпро-1" розібрався з кіпрським клубом "Аполлон" (3:1).

Головним героєм цього поєдинку став форвард збірної України Артем Довбик, який відзначився двома забитими голами та однією гольовою передачею.

За підсумками туру УЄФА номінував Довбика на звання найкращого гравця тижня в Лізі конференцій.

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Також за нагороду змагатимуться півзахисник "Істанбул Башакшехіра" Сердар Гюрлер (2 голи), півзахисник "Юргордена" Емманюель Банда (гол+асист) і футболіст німецького "Кельна" Деян Любічіч (2 голи).

Крім того, перший гол Артема Довбика у ворота "Аполлона" номінований на звання найращого взяття воріт другого туру Ліги конференцій.

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Додамо, що для "Дніпра-1", який був заснований в 2017 році цей сезон став дебютним в єврокубках, а перемога над "Аполлоном" стала першим єврокубковим тріумфом в клубній історії українського клубу.

Нагадаємо, в 1-му турі Ліги чемпіонів "Дніпро-1" мінімально програв нідерландському клубу "АЗ Алкмаар" (0:1).

Після двох турів "АЗ" очолює групу Е з 6 очками. "Дніпро-1" посідає друге місце, маючи в своєму активі 3 бали. "Вадуц" і "Аполлон" набрали по одному пункту.

У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Дніпро-1" зіграє проти "Вадуца". Цей матч запланований на 6 жовтня.

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