Помилки українського захисника Олександра Зінченка призвели до поразки "Арсенала".

У четвер, 28 грудня, "Арсенал" зазнав сенсаційного фіаско у матчі з "Вест Хемом" (0:2) в поєдинку 19-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Одним з антигероїв цієї зустрічі став Олександр Зінченко. Саме після помилок українського захисника "каноніри" пропустили обидва м'ячі.

Після гри лівий захисник "Арсенала" зазнав жорсткої критики з боку вболівальників "канонірів" у соціальних мережах. Шанувальники лондонського клубу страшно незадоволені грою Зінченка і пропонують керівництву клубу позбутися від нього.

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"Приберіть Зінченка з мого клубу. Я дуже серйозно", - написав користувач @sakascatIey.

"Якщо Артета знову випустить Зінченка... Він не футболіст... Він повинен грати Містера Біна", - @Jabes Baesam.

"Відправте Зінченка назад в Україну", - @tony .

"Зінченко - гравець зі здібностями і потенціалом, які самі по собі можуть коштувати вам виграного чемпіонату", - пише @ltarsenal.

"Якби Тімбер був у формі, у Зінченка було б нуль виходів у стартовому складі", - написав @samuelJayC.

"Гравці знову підводять нас. Троссард, Зінченко і Мартінеллі були жахливі. Прокиньтеся, другий тайм!", - вважає Користувач @mrdtafc.

"Зінченко не кращий за Колашинаца, Тірні, Тавареша. Кронке викинув гроші на вітер", - @InfoSec Babysitter.

"Зінченко більше не може робити навіть те єдине, в чому він був хороший", - заявив @lhastim3.

"Випускати Зінченка - злочин. Артета, ти накрутив", - @ Certified Living dub.

Британські ЗМІ також критикують гру Олександра Зінченка. Так, видання Football London оцінило виступ українця в цьому матчі в 5 балів з 10.

"Черговий провал Зінченка в обороні і цього разу коштував "Арсеналу" набраних очок. Його помилка з Габріелем призвела до пропущеного голу. Він невпевнено зіграв у власному штрафному майданчику. Зараз українець у поганій формі", - пише Football London.

Журналіст Sky Sports Сем Бліц відзначив помилки Олександра Зінченка в поєдинку з "молотобійцями", а також згадав результативну помилку українця в попередній грі "канонірів" проти "Ліверпуля".

"Погана гра проти Мохамеда Салаха в матчі з "Ліверпулем", а потім непереконливі дії під час голу "Вест Хема". Можливо, прийшов час відмовитися від українця, особливо у великих іграх", - написав Бліц у звіті про гру "Арсенала" з "Вест Хемом".

Додамо, що Олександр Зінченко відіграв 64 хвилини в грі з "Вест Хемом", після чого його замінив Рісс Нельсон. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,2 балів з 10 можливих. Це другий найгірший показник серед гравців стартового складу "канонірів".

Після 19-ти турів "Арсенал" займає друге місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. В активі "канонірів" 40 очок.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Арсенал" зіграє проти "Фулхема".

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