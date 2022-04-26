Артур Гриценко - вихованець житомирського та львівського футболу.

Російські окупанти вбили ще одного українського спортсмена. Захищаючи Харків помер відомий футболіст Артур Гриценко.

Екс-гравець "Карпат" загинув 22 квітня на 44-му році життя. Він захищав Україну, будучи військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області на своїй сторінці в Фейсбуці.

"На 44-му році життя трагічно обірвалося життя ще одного захисника Батьківщини, військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомого футболіста, випускника відділення футболу Львівського фахового коледжу спорту Артура Гриценка", - йдеться в заяві.

Артур Гриценко уродженець Новоград-Волинського району. Мер міста також приніс свої співчуття рідним героя.

"Захищаючи рідну землю від російських окупантів, 22 квітня 2022 року в зоні бойових дій загинув військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, наш земляк, житель с. Наталівка Артур Гриценко.

Мер міста, депутатський корпус та виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради висловлюють співчуття родині та близьким Артура Гриценка. У цей скорботний час ми з глибоким сумом поділяємо ваше горе і біль втрати", - сказано в повідомленні на сайті міської ради Новоград-Волинського.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше двох місяців.

Раніше УНІАН повідомляв, що у війні з російськими загарбниками загинув член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов.

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