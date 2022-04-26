Російські окупанти вбили ще одного українського спортсмена. Захищаючи Харків помер відомий футболіст Артур Гриценко.
Екс-гравець "Карпат" загинув 22 квітня на 44-му році життя. Він захищав Україну, будучи військовослужбовцем 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.
Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області на своїй сторінці в Фейсбуці.
"На 44-му році життя трагічно обірвалося життя ще одного захисника Батьківщини, військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомого футболіста, випускника відділення футболу Львівського фахового коледжу спорту Артура Гриценка", - йдеться в заяві.
Артур Гриценко уродженець Новоград-Волинського району. Мер міста також приніс свої співчуття рідним героя.
"Захищаючи рідну землю від російських окупантів, 22 квітня 2022 року в зоні бойових дій загинув військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, наш земляк, житель с. Наталівка Артур Гриценко.
Мер міста, депутатський корпус та виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради висловлюють співчуття родині та близьким Артура Гриценка. У цей скорботний час ми з глибоким сумом поділяємо ваше горе і біль втрати", - сказано в повідомленні на сайті міської ради Новоград-Волинського.
Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже більше двох місяців.
Раніше УНІАН повідомляв, що у війні з російськими загарбниками загинув член збірної України з кульової стрільби Єгор Кігітов.
Артур Гриценко: що відомо про спортсмена
- Артур Гриценко - вихованець житомирського та львівського футболу.
- Дебютував у футболі, коли йому було 17 років. Гриценко грав на позиції захисника.
- Професійну кар'єру розпочав у клубі "Львів", після чого потрапив у структуру "Карпат", за які дебютував у вищій лізі України.
- Артур Гриценко грав також у таких клубах, як "Галичина-Карпати", "Газовик-Скала", "Сталь" Кам'янське, "Арсенал-Київщина" Біла Церква та інших.