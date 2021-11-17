Павелко анонсував затвердження Петракова на посаду головного тренера збірної.

Збірна України у непростому поєдинку заключного туру відбору на ЧС-2022 у Катарі здолала в гостях збірну Боснії і Герцеговини (2:0).

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував перемогу національної української збірної.

"Прекрасні емоції для наших уболівальників. Вітаю всіх, що сьогодні ми є учасниками плей-офф. Упевнений, що він подарує нам масу емоцій", - сказав Павелко в коментарі "Головна команда".

Читайте такожЗ ким може зіграти Україна: стали відомі усі учасники плей-оф відбору на ЧС-2022Крім того, глава УАФ розповів про майбутнє Олександра Петракова в збірній України.

"Рішення - ми його в принципі планували. У середу буде проходити виконком, і ми затвердимо головного тренера жіночої команди, Ніколу Ріццолі - куратором суддів, і, звичайно, ми готували таку прекрасну історію, як затвердження Олександра Петракова головним тренером – без в. о.

На виконкомі 17 листопада це буде запропоновано, і впевнений, що така важлива складова для ігор плей-офф нашої команди буде підтримана. На виконкомі нас чекають багато хороших емоцій, а також Я впевнений, що зустрічатимуть багато сюрпризів у зустрічі команди. Упевнений, що не дарма стільки виплеснуто емоцій у гравців, штабу і вболівальників", - резюмував Павелко.

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-офф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свої перші голи в поточній кваліфікації на Чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Володимир Медяник