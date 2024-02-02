Флорентіно Перес похвалив Андрія Луніна після матчу проти "Хетафе".

У четвер, 1 лютого, мадридський "Реал" переміг "Хетафе" у поєдинку 20-го туру чемпіонату Іспанії.

Після гри президент "вершкових" Флорентіно Перес спустився в роздягальню команди, щоб похвалити гравців. Футбольний функціонер звернувся особисто до українського голкіпера Андрія Луніна, який провів "сухий" матч.

"Який матч ти провів! Дуже добре", - сказав Флорентіно Перес українцю.

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Варто відзначити, що в поточному сезоні Андрій Лунін провів вже десятий матч за "Реал" в рамках чемпіонату Іспанії, п'ять з яких українець відіграв на нуль. Також на його рахунку один матч в Кубку Іспанії, два в Лізі чемпіонів і один в Суперкубку Іспанії.

Український воротар отримує хвалебні відгуки від іспанської преси, партнерів по команді і головного тренера "Реала" Карло Анчелотті.

За інформацією іспанських ЗМІ, Андрій Лунін настільки вразив керівництво і тренерський штаб "Реала", що українцю був запропонований новий контракт на поліпшених умовах. За їхніми відомостями, нова угода буде розрахована до літа 2030, причому Лунін в майбутньому повинен стати основним голкіпером "Реала".

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року. Контракт українця з мадридським клубом розрахований до літа 2025 року.

Портал Transfermarkt оцінює вартість голкіпера збірної України в 8 мільйонів євро.

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