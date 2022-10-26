Приголомшливий гол Кая Хаверца приніс перемогу "Челсі" в матчі проти "Зальцбурга".

У вівторок, 25 жовтня, в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбувся поєдинок, в якому австрійський "Ред Булл Зальцбург" приймав лондонський "Челсі". Зустріч завершилася перемогою англійського клубу з рахунком 2:1.

На 23-й хвилині хавбек лондонців Матео Ковачич завдав точного удару з лінії штрафного майданчика - гості повели в рахунку. У дебюті другої половини австрійці зуміли забити гол - влучний удар завдав Чуквубуйці Адаму.

Справжньою окрасою поєдинку став гол німецького півзахисника Кая Хавертца на 64-й хвилині зустрічі. Хавбек "Челсі" з-за меж штрафного завдав ідеальний по точності удар у верхній кут воріт суперника. У підсумку цей м'яч і приніс лондонцям три очки.

Відео дня

Відео гола:

"Зальцбург" - "Челсі" - 1:2

Голи: Адаму, 49 - Ковачич, 23, Хавертц, 64

"Зальцбург": Кен, Дедич, Бернардо, Павлович, Вебер (Ульмер, 78), Зайвальд, К'єргор, Сучич (Шешко, 61), Гурна-Дуат, Окафор (Шимич, 78), Адаму (Камери, 82)

"Челсі": Аррісабалага, Сілва, Кукурелья, Чалоба, Пулішич (Аспілікуета, 75), Ковачич (Лофтус-Чік, 68), Жоржиньо, Галлахер (Зієш, 88), Хавертц, Обамеянг (Броя, 75), Стерлінг (Маунт, 88)

Попередження: Сучич, Галлахер, Аррісабалага

"Челсі" набрав 10 очок і забезпечив вихід в плей-офф турніру, у "Зальцбурга" - шість балів і друга позиція в групі Е, в якій також виступають "Мілан" і загребське "Динамо".

Додамо, що лондонський "Челсі" після призначення на пост головного тренера Грема Поттера не програв ще жодного матчу.

За англійського фахівця сині здобули шість перемог і тричі зіграли внічию. Англієць був призначений на пост наставника "аристократів" 8 вересня.

У наступному матчі його команда зустрінеться з "Брайтоном" в англійській Прем'єр-лізі. Гра запланована на 29 жовтня.

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