Український тренер чекає завершення сезону чемпіонату ОАЕ з футболу.

Колишній тренер київського "Динамо" Сергій Ребров, який зараз очолює "Аль-Айн" (ОАЕ) розповів про війну в Україні.

Його цитує Іndependent.

"Зараз я не можу говорити про футбол, адже всі думки – про захист нашої країни. Я дуже пишаюся людьми, солдатами, які намагаються врятувати нашу країну. Ми на правильній стороні, ми повинні боротися за свою свободу. Так, я тепер працюю в ОАЕ, але щойно сезон закінчиться, я повернуся додому до своїх земляків. Як тільки зможу, приїду.

Я битимуся. Нині всі виходять на вулиці, ми єдині як народ. Світ ставить питання – як українці можуть захиститися? Люди виходять на вулиці й будуть воювати, адже тепер усі єдині, і ми знаємо, що маємо робити. Звісно, я візьму в руки зброю.

Ми виживемо. Ми переможемо. Компромісу я не бачу, тому що немає компромісу з Путіним, він хоче лише показати, що він окупував нашу країну, компроміси йому не цікаві, ми боротимемося за свій народ до кінця. Наразі ми боремося за нашу країну, ми хочемо вирішувати свою долю, а не дозволяти іншим людям керувати нашою країною чи вказувати нам, що робити у майбутньому", - сказав Ребров.

Також тренер додав:

"Мої батьки нині живуть у Києві. Мої мати та батько вже три дні перебувають в укритті в Києві. Вони у віці, вони не хочуть переїжджати, вони просто спускаються в укриття, коли настає час".

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