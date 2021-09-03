Кріштіану Роналду знову гратиме за МЮ / фото twitter.com/manutd

Зірковий нападник Кріштіану Роналду, який повернувся до "Манчестер Юнайтед", виступатиме під своїм улюбленим номером "7".

Про це повідомляється на офіційному сайті "МЮ".

До приходу Роналду у футболці з №7 в "МЮ" грав нападник Едінсон Кавані, але він погодився віддати португальцю "сімку", а сам взяв собі №21, під яким виступає за збірну Уругваю.

Роналду подякував Кавані:

"Я не був упевнений, що буде можливість знову отримати сьомий номер в "Манчестер Юнайтед", так що хотів би сказати Еді велике спасибі за цей неймовірний жест".

Відзначимо, що Роналду вже виступав під "сімкою" під час свого першого перебування в "Манчестер Юнайтед".

фото twitter.com/manutd

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Трансфер Роналду в "МЮ"

  • 27 серпня Роналду попрощався з одноклубниками по "Ювентусу" і покинув Турин. Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з "Юве" щодо трансферу португальця.

  • 31 серпня Роналду підписав контракт, присвятивши своє повернення в клуб Алексу Фергюсону.

  • За неофіційними даними, "МЮ" заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро плюс 8 мільйонів в якості бонусів. Контракт португальця розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.

  • Раніше Роналду виступав за "Ман Юнайтед" з 2003 по 2009 роки. На його рахунку 292 матчі, 118 голів і 9 трофеїв, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів і три чемпіонські титули в АПЛ.

Автор: Антон Дудар