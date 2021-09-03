Кріштіану Роналду взяв собі "сімку", під якою перед цим виступав інший футболіст.

Зірковий нападник Кріштіану Роналду, який повернувся до "Манчестер Юнайтед", виступатиме під своїм улюбленим номером "7".

Про це повідомляється на офіційному сайті "МЮ".

До приходу Роналду у футболці з №7 в "МЮ" грав нападник Едінсон Кавані, але він погодився віддати португальцю "сімку", а сам взяв собі №21, під яким виступає за збірну Уругваю.

Роналду подякував Кавані:

"Я не був упевнений, що буде можливість знову отримати сьомий номер в "Манчестер Юнайтед", так що хотів би сказати Еді велике спасибі за цей неймовірний жест".

Відзначимо, що Роналду вже виступав під "сімкою" під час свого першого перебування в "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Роналду в "МЮ"

27 серпня Роналду попрощався з одноклубниками по "Ювентусу" і покинув Турин. Цього ж дня "Манчестер Юнайтед" оголосив про домовленість з "Юве" щодо трансферу португальця.

31 серпня Роналду підписав контракт, присвятивши своє повернення в клуб Алексу Фергюсону.

За неофіційними даними, "МЮ" заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро плюс 8 мільйонів в якості бонусів. Контракт португальця розрахований на два роки з опцією продовження ще на сезон. Він буде заробляти 25 мільйонів фунтів на рік.

Раніше Роналду виступав за "Ман Юнайтед" з 2003 по 2009 роки. На його рахунку 292 матчі, 118 голів і 9 трофеїв, включаючи перемогу в Лізі чемпіонів і три чемпіонські титули в АПЛ.

Автор: Антон Дудар