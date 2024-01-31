Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан може відновити свою кар'єру.
Як повідомляє видання Todo Fichajes, французького фахівця з пост головного тренера хоче запросити керівництво "Ліверпуля".
За даними джерела, що представники англійського гранда вже зв'язувалися з оточенням Зідана, щоб з'ясувати, чи готовий він очолити мерсисайдський клуб.
Нагадаємо, 26 січня головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп оголосив, що покине клуб після закінчення поточного сезону. Німецький фахівець виступив з офіційною заявою, в якій повідомив, що у нього більше не залишилося енергії на тренерську роботу в команді.
Клопп був призначений на посаду головного тренера "Ліверпуля" 8 жовтня 2015 року. За цей час німець виграв з "червоними" сім трофеїв, а саме - перемоги в Лізі чемпіонів, чемпіонаті Англії, Кубку англійської ліги, Кубку Англії, Суперкубку УЄФА і Клубному чемпіонаті світу.
Відзначимо, що Зінедін Зідан знаходиться без роботи з 2021 року. За свою тренерську кар'єру француз був двічі очолював мадридський "Реал": з 2016 по 2018 рік, а також з 2019 по 2021 рік.
Під керівництвом Зідана "Реал" тричі вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, а також по два рази ставав володарем Суперкубка Іспанії, Суперкубка УЄФА і Клубного чемпіонату світу.