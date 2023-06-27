Вже інсайдери повідомили і про умови угоди.

Київське "Динамо" у своїх соцмережах анонсувало про повернення 33-річного вінгера Андрія Ярмоленка. "Біло-сині" опублікували ролики та фото, прямо натякаючи про перехід українського півзахисника.

Однак поки столичний клуб офіційно не оголосив про підписання гравця. Кияни лише продовжують постити контент, пов’язаний з капітаном збірної України.

Проєкт "ТаТоТаке" дізнався з власних джерел умови контракту Ярмоленка. Андрій підпише угоду з "Динамо" терміном на два роки. Його зарплата складатиме орієнтовно один мільйон доларів, що приблизно дорівнює окладу головного тренера киян Мірчі Луческу

Після двох сезонів у складі "біло-синіх" Ярмоленко стане спортивним директором клубу.

Нагадаємо, що Андрій покинув "Динамо" у 2017-му році. Тоді він перейшов до дортмундської "Боруссії" за 25 мільйонів євро. Після одного сезону в Бундеслізі вінгер також провів чотири роки у англійському "Вест Гемі" та один сезон в "Аль-Айні" з ОАЕ.

У структурі "Динамо" Ярмоленко перебував 10 років після переходу з рідної "Десни". Загалом у складі киян він зіграв у 340 матчах, відзначившись 137 голами і 90 асистами. Разом із "біло-синіми" Андрій завоював вісім трофеїв.

Додамо, що "Динамо" у минулому сезоні УПЛ посіло четверте місце, що дає їм право вперше у своїй історії взяти участь у Лізі конференцій.

Вас також можуть зацікавити новини: