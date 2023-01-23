Лівий захисник національної збірної Коста-Ріки Рональд Матарріта продовжить свою кар'єру в українському клубі "Дніпро-1".
Офіційний сайт "Дніпра-1" повідомляє, що з 28-річним гравцем був підписаний контракт на два роки. Фінансова сторона угоди залишається невідомою.
В ураїнський клуб Матарріта перейшов у статусі вільного агента.
"Перш за все, хочу подякувати всім членам команди за теплий прийом. Це дуже зворушливо, і я зараз перебуваю в передчутті нового виклику.
Це дуже хвилюючий момент - мій перший переїзд в європейський футбол, в таку велику команду. Як я дізнався про таку можливість? Один з агентів сказав мені, що є пропозиція. Після завершення контракту з "Цинциннаті" я сфокусувався на продовженні кар'єри в Європі, і, дізнавшись про інтерес з боку "Дніпра-1", відразу вибрав цей варіант", - наводить слова Матарріти прес-служба "Дніпра-1".
Останнім клубом костариканського футболіста був американський "Цинциннаті". Також він захищав кольори "Нью-Йорк Сіті".
В цілому в північноамериканській МЛС Рональд провів 7 сезонів. За цей період зіграв 147 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 15 результативних передач.
Варто також відзначити, що Рональд Матарріта взяв участь у двох матчах збірної Коста-Ріки на ЧС-2022 в Катарі проти Іспанії та Німеччини. В обох іграх він виходив з лави запасних.
Всього за національну збірну Коста-Ріки Рональд зіграв 54 матчі, в яких відзначився 3 голами і 4 гольовими передачами.
Трансферна вартість 28-річного захисника за даними порталу Transfermarkt становить 1,5 мільйона євро.