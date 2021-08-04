Роберто Де Дзербі також пояснив, чому Тарас Степаненко не потрапив до стартового складу.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував свій дебют у Лізі чемпіонів та звитягу над бельгійським "Генком".

Слова коуча "гірників" наводять телеканали "Футбол 1,2,3".

"Мене переповнюють емоції, але я не концентруюся на них. Попереду матчі, в яких ми повинні перемагати. Степаненко не потрапив до стартового складу, тому що я хотів більше швидкості, але я задоволений тим, як він і Патрік вишли на заміну. Всі разом грати в стартовому складі не можуть. У нас ще є Тете й Маркос Антоніо. Я відчував, що саме ці футболісти найкраще підходять під цей матч", - зазначив Де Дзербі.

"Ми добре грали в першому таймі, хоча не створили багато моментів і пропустили необов'язковий гол. Іноді поспішали перевести м'яч вперед на наших форвардів. Якщо хочемо пройти далі, то повинні грати потужно усі 90 хвилин. Треба покращувати організацію гри, але в цілому я задоволений тим, як ми провели матч", - додав італійський спеціаліст.

Нагадаємо, що ветеран і легенда "Шахтаря" Андрій П'ятов у захваті від роботи з Де Дзербі.

Генк - Шахтар: підсумки матчу

"Генк" і "Шахтар" провели перший поєдинок між собою.

У стартовому складі "Шахтаря" на поле вийшло всього два українці (Анатолій Трубін й Микола Матвієнко). Останній вивів партнерів на гру з капітанською пов'язкою.

Для головного тренера "Шахтаря" Роберто Де Дзербі це була перша гра в рамках Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь команди проведуть у Києві 10 серпня.

Уже відомо, з ким переможець пари "Генк" - "Шахтар" зіграє в раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Автор: Артем Будрін